Bologna com’era: il teatro dialettale in lutto

Dopo 25 anni di spettacoli nei teatri di Bologna e dintorni, nel 2013 l’ultrasettantenne Marco Masetti (foto) acconsentì al cambiamento della denominazione in ’Compagnia Masetti di Luciana Minghetti’. Dieci anni prima Luciana Minghetti era diventata la prima attrice della Compagnia e l’autrice di numerosi testi teatrali che la Compagnia metteva in scena. Marco Masetti (1939-2023) ci ha lasciati da pochi giorni: a piangerlo sono la moglie e i due figli, ma il dolore per la sua morte ha colpito tanti bolognesi amanti del teatro dialettale.

Marco Poli