Bologna com’era: il teatro nella vita quotidiana

Quando nel 1997 si trovò sul palcoscenico del teatro Arena del Sole, Marco Masetti (foto) pensò di essere in un sogno; eppure qualche anno prima aveva presentato la prima commedia dialettale scritta da lui. Masetti, dopo essersi diplomato in ragioneria e aver lavorato in una compagnia di assicurazioni, potè dedicarsi alla sua passione: scrivere in dialetto, recitare e trasmettere allegria. La sua avventura teatrale partì da una festa patronale a Anconella, frazione di Loiano, nel 1988: lì, su un palco improvvisato nella sala parrocchiale, Masetti e i suoi amici intrattennero il pubblico con storie e barzellette: tutto in dialetto bolognese. L’anno dopo replicarono, recitando una commedia scritta da Masetti. Fu così che decisero di fondare la ’Compagnia Dialettale Bolognese di Marco Masetti’. Recitò per quasi 30 anni e fino a quando la salute glielo permise.

Marco Poli