Bologna com’era: il Tram a cavalli e il dirigente che fu accoltellato

L’episodio più grave che vide coinvolto il direttore amministrativo Dupierry de ’La Belga’ avvenne il 17 luglio 1895. Del fatto si occupò non solo il ’Carlino’ (foto) ma anche il ’Corriere di Roma’. Interessante e curioso è il raffronto della cronaca del fatto fra i due quotidiani. In assenza di radio e televisione, i romani lessero che il cocchiere capo Giuseppe Casadei di anni 30, dopo aver subito un richiamo da Dupierry decise di dimettersi e chiese di essere liquidato delle sue spettanze. Mentre gli uffici amministrativi calcolavano la liquidazione, Casadei, rimasto solo con Dupierry, estrasse un coltello e lo colpì per poi darsi alla fuga. Il giornale romano scrisse che si trattò di tentato omicidio e che la polizia era impegnata nella ricerca del Casadei. Il giorno successivo il giornale scrisse che Casadei si era costituito e che Dupierry era fuori pericolo. (segue)

Marco Poli