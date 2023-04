Bologna com’era: il valore dei portici anche in periferia

I portici vanno molto d’accordo col commercio: si tratti di negozi o di caffè, una vetrina sotto i portici attrae di più rispetto ad una in zona aperta. La ragione è ovvia: il portico significa protezione. Non a caso gli amministratori di Bologna, nel rilasciare licenze edilizie, hanno preteso che anche i nuovi immobili avessero il portico: su 53 km di portici, 37,5 km. sono nel centro storico e 15,5 in periferia. A parte via Mazzini col suo portico degli Alemanni (650 metri, il più antico fuori dalle mura), via Albertoni (115 metri, costruito nel 1667, foto), il portico dal Meloncello alla Certosa (0,6 km costruito fra il 1811 e il 1831) e via Saragozza (1,6 km, iniziato nel 1674), altre vie nei quartieri periferici hanno portici che ospitano decine di negozi e invitano a passeggiare: gli esempi più significativi sono via Saffi (0,7 km) e via Dagnini (0,6 km).

Marco Poli