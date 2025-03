Bologna com’era: il veglione di Carnevale al Teatro Comunale

La parola Carnevale oggi evoca Viareggio, Venezia, S. Giovanni in Persiceto…: in queste città sfilano carri che portano grandi pupazzi in cartapesta raffiguranti personaggi pubblici, sempre in maniera satirica. Nella seconda metà dell’Ottocento, invece, Carnevale significava veglioni dove si ballava, si mangiava, si partecipava alla tombola che metteva in palio premi soprattutto alimentari (mortadelle, salami, prosciutti…) se non animali vivi (maiali, vitelli…). Il luogo più prestigioso in cui si svolgevano i veglioni era il Teatro Comunale (foto): gente elegante, donne con costumi sfarzosi, uomini in frac, due orchestre che suonavano ininterrottamente, lancio di fiori e bevande a volontà, in particolare champagne. Quelli del Teatro Comunale erano i veglioni aristocratici riservati ad alcune categorie di cittadini, come i giornalisti. E la gente comune dove andava? (segue)

Marco Poli