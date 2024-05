Bologna com’era: il vero ’covo’ dei tifosi rossoblù

Decine di migliaia di bolognesi di ogni età hanno festeggiato l’accesso alla Champions League del Bologna a 60 anni di distanza dall’ultima partecipazione. È stata una grande festa che ha entusiasmato e commosso tanti tifosi rossoblù. D’altronde, tutti coloro che hanno meno di 60 anni non hanno mai visto il Bologna dei sette scudetti e anzi hanno assistiti a dolorose ’cadute’ fino alla serie C. Quest’ultima parabola discendente ha coinciso anche con la lenta decadenza del ’santuario’ dei tifosi bolognesi, il Bar Otello di via Orefici (foto). Nella memoria dei meno giovani era quello l’unico, vero e genuino punto di incontro, di ritrovo, di discussioni: ai tempi d’oro, nel secondo dopoguerra, via Orefici aperta al traffico con la presenza di un capolinea di tram, fra il sabato e il lunedì era talmente frequentata dai tifosi da impedire il traffico. Il sindaco Dozza…(segue)

Marco Poli