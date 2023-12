Bologna com’era: il volo dal campanile

Non c’erano radio, televisioni e giornali, ma le notizie circolavano rapidamente e diffusamente attraverso i racconti delle persone. Un avvenimento eclatante diventava noto a migliaia di persone nel giro di poche ore. Così fu il 2 aprile 1537, come riferisce la Cronaca di Giacomo Rinieri, quando si sparse la notizia della morte di un bambino caduto dal campanile (foto) della Cattedrale di San Pietro. Era Pasqua e il figlio del campanaro di San Pietro, assieme ad altri tre bambini, andarono a giocare sul campanile. Il bambino si affacciò ad una finestra che "è in cima alla torre dal lato verso la corte del vescovato" e vide dei fiori sotto la finestrella. Tentò di prenderli e si sporse troppo e cadde di sotto, sfondò i "coppi" e il solaio di legno. Una persona vide la scena e chiamò aiuto: accorsero varie persone e trovarono il bambino: era ammaccato, ma vivo!

Marco Poli