Bologna com’era: innovazione e tradizione nell’eredità di Fabbri

Negli anni ’80, in varie parti del mondo si gustavano i gelati (foto), gli sciroppi e l’amarena Fabbri. Proseguì anche la campagna pubblicitaria in TV con la partecipazione di noti attori e cantanti e lanciando concorsi a premi. A fine secolo, i pronipoti di Gennaro Fabbri, cioè la quarta generazione, si trovarono a guidare un’azienda presente in 100 nazioni, con 250 dipendenti e 1.200 prodotti. Dal 1905, dalle nebbie di Portomaggiore e da una tinaia, dopo aver percorso un secolo con due guerre mondiali, Fabbri ha vinto la sfida del tempo, lasciando dolci ricordi e momenti di felicità. Ora spetta alla quinta generazione gestire un patrimonio con progetti innovativi ma legati a una prestigiosa tradizione e con lo sguardo rivolto a quel famoso vaso dell’amarena presente in via Emilia Ponente ad Anzola. (segue)

Marco Poli