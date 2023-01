Bologna com’era: la balena della Val di Zena

Nel maggio 1862 il geologo Giovanni Capellini con alcuni alunni dell’Ateneo scoprì varie vertebre fossili di un balenottero nelle alture di S. Lorenzo in Collina, oltre ad una quantità di conchiglie fossili. Ma i resti di un’altra balena furono trovati un secolo dopo, nel 1965, da un contadino a Gorgognano in Val di Zena. Dunque, all’epoca del pliocene, al posto delle Due Torri e di piazza Maggiore c’era il mare con delfini, pesci e balene. Viene in mente una cartolina fotomontaggio: ’se ci fosse il mare in piazza Maggiore’. Ebbene, c’era davvero! I resti della balena furono esposti nel Museo Capellini. Nel 2008 gli studenti dell’Accademia di Belle Arti, con lo scultore Davide Rivalta, ricostruirono una balena bianca (foto) e la collocarono nel luogo del ritrovamento.

Marco Poli