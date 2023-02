Bologna com’era: la campana dell’Arengo suona da 570 anni

Per collocare la nuova e pesante campana sulla torre dell’Arengo furono usati canapi, ruote e argani. Nel 1653 nella stessa cella campanaria fu aggiunta un’altra campana più piccola (la ’mezzana’ o ’cavaliera’). Dunque, da 570 anni la campana dell’Arengo è dove la collocarono, con un’operazione spettacolare, Gaspare Nadi e Aristotele Fioravanti. E suona ancora, ma in occasioni speciali: la fine del Fascismo (25 luglio 1943), la liberazione di Bologna ogni 21 aprile. Sono i componenti dell’Unione Campanari Bolognesi, fondata nel 1912, a far cantare le campane e le abbiamo sentite per il funerale del sindaco Giorgio Guazzaloca, la morte di Giacomo Bulgarelli e di Lucio Dalla; il 18 marzo del 2021 hanno suonato per ricordare i morti di Covid.

Marco Poli