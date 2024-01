Bologna com’era: la condanna al rogo dei luterani

Martin Lutero (1483-1546, foto) fu scomunicato nel 1521 per aver confutato tesi della Chiesa cattolica e contestato comportamenti della stessa: le 95 tesi di Lutero (nella foto), affisse alla porta della chiesa di Wittenberg, portarono papa Leone X a firmare la bolla di scomunica per eresia. 500 anni fa, nel 1524, il cardinale legato di Bologna, avendo appreso che circolavano testi luterani anche fra preti e frati firmò un editto col quale si ordinava la consegna dei testi luterani. In seguito, il 31 marzo 1538 i libri luterani furono bruciati in piazza. La reazione contro i luterani prese corpo dopo il Concilio di Trento (1545-1563): infatti, dalle cronache apprendiamo che il 18 gennaio 1567 tre eretici furono bruciati in piazza e il 9 ottobre 1568 un altro fu bruciato vivo in piazza Maggiore; nel 1583, due luterani e il nobiluomo Giacomo Gandoni furono prima impiccati e poi bruciati.

Marco Poli