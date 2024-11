Bologna com’era: la connessione tra i conventi in via Castiglione

In via Castiglione, 42, all’angolo con via Castellata, nel Duecento si insediò una chiesa, intitolata a San Lorenzo Martire, con convento di canonichesse agostiniane lateranensi (foto). Nel Quattrocento questo convento si unì, per volere del Papa, con quello delle monache cistercensi ubicato dalla parte opposta nella stessa via Castiglione. I due conventi furono connessi da un passaggio sotterraneo. Le monache per sostenere le spese di gestione del convento si dedicarono alla produzione di gelatina di cotogne, assai apprezzata "da dame e cavalieri". Soppresso nel 1799 il convento di S. Lorenzo, per qualche tempo l’ex monastero accolse accattoni e senza casa; poi il complesso fu acquistato da Nicola Vittorio Brighenti che sull’area dell’orto realizzò un teatro, l’Arena S. Lorenzo detta anche la Fenice, accanto ad una vetreria che era stata aperta nella ex chiesa. (segue)

Marco Poli