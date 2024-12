Bologna com’era: la conversione degli edifici religiosi dopo il 1796

Dall’anno Mille fino al periodo napoleonico (1796) nella nostra città sono sorti oltre 300 edifici religiosi fra conventi, oratori, chiese di confraternite e chiese parrocchiali. A seguito delle soppressioni napoleoniche alcuni di questi edifici divennero uffici pubblici o scuole, altri furono venduti a privati cittadini che li trasformarono, altri furono abbattuti. Molti, tuttavia, sono ancora presenti nelle vie della città e riconoscibili: basti pensare alla chiesa di S. Lucia (foto) trasformata in Aula Magna dell’Università, alla chiesa di S. Barbaziano (via C. Battisti) abbandonata come un guscio vuoto da decenni, a S. Colombano (via Parigi) divenuta luogo museale, a S. Giorgio in Poggiale (via N. Sauro) sede di Centro culturale dopo l’acquisizione da parte della Cassa di Risparmio, a S. Maria degli Angeli (via degli Angeli) adibita a laboratorio di restauro. (segue)

Marco Poli