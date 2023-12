Bologna com’era: la costruzione dei poli educativi cittadini

Il sistema scolastico bolognese si era sviluppato a partire dalla fine dell’Ottocento con la costruzione nel 1897 delle scuole elementari "Edmondo De Amicis" a porta Galliera ed era proseguito nel Novecento con la costruzione di scuole elementari e non solo. Nel 1910 si inaugurarono tre nuove scuole intitolate a Ernesto Masi, Ferdinando Berti e Giovanni Battista Ercolani: furono costruite lungo i viali di circonvallazione sulle aree rimaste libere dopo l’abbattimento delle mura. Nel 1911 furono aperte le scuole "S. Muzzi" e "T. Guidi", mentre nel 1913 entrarono in funzione le scuole Panzacchi; pochi anni dopo altre quattro nuove scuole, intitolate a grandi scrittori, poeti come Giosue Carducci, Giovanni Pascoli, Luigi Bombicci (foto) e Severino Ferrari, personaggi della cultura universitaria e fautori della scuola pubblica e laica. (segue)

Marco Poli