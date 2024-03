Bologna com’era: la creazione del primo ’verde pubblico’ in città

Fino al 1662 il concetto di ’verde pubblico’ non esisteva: nei magnifici palazzi senatori o appartenenti a famiglie nobili c’erano bellissimi giardini, ma era ’verde privato’, ornamentale. Ancora oggi passando davanti a questi palazzi si possono scorgere magnifici giardini che li rendono ancor più affascinanti. Dunque, il concetto di ’verde pubblico’, cioè di aree verdi attrezzate destinate alla pubblica fruizione per passeggio, giochi o altre attività di tempo libero, era ignoto nei secoli scorsi. Risale al 1662 il primo esempio di destinazione di un’area verde a ’pubblico passeggio’: infatti fu approntato un percorso per pedoni e carrozze attorno ad un vasto piazzale nella Montagnola (foto). Furono messi a dimora numerosi alberi, prevalentemente gelsi, utili per la fiorente industria bolognese della seta, furono allargate le strade interne e nel piazzale centrale…(segue)

Marco Poli