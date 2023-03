Bologna com’era: la donna e il suo ruolo secondo il santo

La salute della famiglia, disse Bernardino da Siena (foto), è tutelata dalla donna di casa e, se il marito si ammala, lei "è più preoccupata che per le proprie malattie, a causa di ciò perde il sonno e l’appetito e condivide con il suo uomo tutti i suoi dolori". La donna mette in atto il dovere cristiano di aiutare i poveri, educa i figli. Anche l’"economia" familiare è nelle sue mani. Questo ruolo della donna e della moglie, descritto 600 anni fa, ancora in epoca medievale, da San Bernardino, è rimasto immutato fino alla Rivoluzione Francese e ancora fino a gran parte del XX secolo. Sarebbe ingeneroso definirlo "maschilista" proprio perché ai tempi di Bernardino la società era organizzata secondo i modelli e i ruoli da lui descritti. E il matrimonio era considerato un punto d’arrivo non solo per gli sposi, ma anche per la società.

Marco Poli