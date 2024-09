Bologna com’era: la farmacia più antica sotto le Due Torri

Non si è mai stabilito quale sia la farmacia più antica di Bologna: certamente la ‘Antica spezieria all’insegna della pigna’ di via Collegio di Spagna (foto), ha validi requisiti per competere. Secondo ciò che è scritto in una lapide affissa all’esterno, fu fondata nel secolo XIV, cioè nel Trecento. Sulla base delle ricerche condotte dai gestori la spezieria fu fondata dalla famiglia Calvi assieme ai Marescotti proprietari del palazzo di via Barberia, 4 che è stato sede del Pci e ora sede di alcune aule del Dams. Ora l’antica spezieria all’insegna della pigna si chiama Farmacia di San Paolo con riferimento alla attigua chiesa di San Paolo Maggiore. Nei locali della farmacia sono conservati 71 vasi prodotti nel XVIII secolo nella famosa fabbrica di maioliche di Colle Ameno fondata nel 1759 dal conte Filippo Carlo Ghisilieri.

Marco Poli