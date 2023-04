Bologna com’era: la fine della Compagnia di Gesù

Prima di narrare l’insolita procedura di soppressione dei Gesuiti a Bologna, è utile fae una sintesi della storia della Compagnia di Gesù. Fondata nel 1534 da Ignazio di Loyola e approvata nel 1540 da papa Paolo III, i Gesuiti acquisirono grande fama come teologi e educatori dei giovani. Nel corso dei primi due secoli di vita i Gesuiti si espansero in tutto il mondo. Furono accusati di comportamenti non consoni alla dottrina della Chiesa: un coro di critiche che culminò con più di una richiesta ai Pontefici di sciogliere la Compagnia. Papa Clemente XIII, che aveva studiato in un collegio dei Gesuiti a Bologna, resistette alle pressioni. Nel frattempo in altre nazioni la Compagnia era stata soppressa. Fu Clemente XIV (foto), il francescano conventuale Lorenzo Ganganelli. che dispose lo scioglimento della Compagnia di Gesù. E da quel giorno iniziò la caccia al Gesuita. (segue)

Marco Poli