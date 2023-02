Bologna com’era: la Galleria del Leone

In alcune importanti città a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, apparvero magnifiche gallerie coperte con negozi, uffici, ristoranti, caffè e teatri. Spesso queste gallerie erano ricche di decorazioni e di vetrate. Le prime gallerie apparvero nella prima metà dell’Ottocento a Parigi ed erano chiamate ’passages’. Ne furono realizzate anche in Italia: a Torino furono tre, la Galleria Subalpina, la San Federico e la Umberto I; a Milano la Galleria Vittorio Emanuele II, a Napoli la Galleria Umberto I e a Messina la Vittorio Emanuele III. A Bologna la prima galleria fu quella nata sul terreno in cui sorgevano le famose tre torri abbattute nel 1919, fra via Rizzoli e via Caprarie. E’ la Galleria del Leone (foto), racchiusa fra alcuni grandi palazzi costruiti dopo il 1927.

Marco Poli