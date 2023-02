Bologna com’era: la libreria Galliera vive ancora

Nel 1952 Forni trasferì parte dei libri in un nuovo locale in via Castel Tialto, 3A. Non era un negozio, ma lo studio bibliografico di Arnaldo Forni, mentre la moglie rimase a presidiare l’amata libreria di via Galliera. Forni si dedicò poi all’attività di editore di anastatiche. Fu una scelta originale e coraggiosa che ha arricchito la cultura bolognese e non solo. Le edizioni anastatiche erano stampate nello stabilimento acquistato a Sala Bolognese. In pochi anni furono edite oltre 3.000 opere. Arnaldo Forni morì il 14 giugno 1983: da allora la libreria di via Galliera ha continuato a essere gestita dalla famiglia Forni fino al 2005; poi passò a Andrea Moneti e ora a Piero Piani (Libreria Naturalistica), la cui esperienza in librerie antiquarie risale al 1978. Passare in via Galliera e vedere al n.15B la libreria aperta è confortante (foto). Lunga vita alla libreria Galliera!