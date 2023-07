Bologna com’era: la lotta eterna contro i ‘portoghesi’ a teatro

Per molte persone entrare a teatro o allo stadio senza pagare il biglietto è una sorta di "status symbol" o di atto dovuto: c’è chi lo fa con arroganza perché è o si sente un "potente", c’è chi lo fa con abilità, c’è chi ottiene l’invito senza chiederlo. Chi pensa che questo sia un comportamento dei nostri tempi, si sbaglia. Anzi, oggi che il teatro (di prosa o lirico) spesso si regge sui contributi statali, il danno al gestore è meno grave di un tempo quando lo spettacolo teatrale era gestito da privati: era il Capocomico e la sua compagnia che rischiavano di non guadagnare e di non far quadrare i conti. Nel 1603 un Capocomico decise di rivolgersi al Comune denunciando l’insopportabile arroganza di coloro che ritenevano un diritto entrare gratis nel teatro. Il Vicelegato di Bologna, il milanese Marsilio Landriani decise di firmare il "Bando sopra le comedie". (segue)

Marco Poli