Bologna com’era: la miracolosa Madonna del Moro

Quella di San Severino in Largo Lercaro è una chiesa (e parrocchia) di recente costruzione. Realizzata su progetto di don Giancarlo Cevenini, ingegnere, fu consacrata nel 1967. Al suo interno la chiesa non presenta opere d’arte se non una tavola trecentesca, attribuita senza un serio fondamento a Lippo di Dalmasio e fortemente ritoccata. Il dipinto proveniva dall’antica chiesa di San Silverio (via Murri) che a sua volta l’aveva avuta dopo la chiusura dell’Oratorio della Beata Vergine delle Grazie, di proprietà privata, che sorgeva lungo la via Murri all’altezza dell’attuale via degli Orti. La devozione popolare l’aveva denominata ’Madonna del Moro’ (foto) per la presenza lungo la via di piante di mori, cioè di gelsi, ed era considerata miracolosa. Al nome della Beata Vergine delle Grazie il parroco di San Severino intitolò la Casa d’Accoglienza sorta accanto alla chiesa.

Marco Poli