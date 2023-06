Bologna com’era: la Montagnola ad inizio Ottocento

I numerosi gelsi presenti nella Montagnola (foto) furono eliminati e sostituiti da 223 alberi di varie specie, molte delle quali esotiche: la scelta fu affidata al botanico Giosuè Scannagatta, docente e direttore dell’Orto Botanico. Al termine dei lavori fu abbattuta la chiesa di S. Giovanni Decollato con annesso cimitero per i condannati a morte, ubicata accanto alla Montagnola: lì fu costruito lo Sferisterio. Sempre per volontà di Napoleone furono realizzati i viali di circonvallazione alberati. Il 17 febbraio 1802 fu stabilito che la vendita della carta bollata avvenisse in via Galliera nell’ex convento di S. Filippo Neri. Nel maggio del 1807 Carlo Caprara, per onorare debiti, vendette a Napoleone il suo palazzo. Nel 1810, su progetto di Carlo Aspari, fu costruito il teatro Arena del Sole nel luogo in cui sorgeva il soppresso convento di S. Maria Maddalena. (segue)

Marco Poli