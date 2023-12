Bologna com’era: la morte come spettacolo di piazza

Il 30 maggio 1556 fu impiccato in piazza Maggiore Michele Senesi detto il cavaliere Sermonetta per aver tirato un sasso contro un crocifisso mentre giocava: poi il suo corpo fu messo al rogo assieme alla forca e le ceneri furono sepolte. Il 15 ottobre 1549 tale Zampiero fu decapitato (foto) per aver rapito una monaca dal convento. Il 7 ottobre 1542 toccò a tale Bernardino, colpevole dell’uccisione di Teresa Zambonelli nella chiesa di S. Stefano colpendola con due stilettate mentre pregava. Il 4 gennaio 1565, Giovanni della Rocca, condannato a morte per aver ucciso la moglie strozzandola, fu giustiziato in modo diverso: fu strangolato dal boia, poi il suo cadavere fu impiccato. Quando l’esecuzione della pena di morte capitava in tempo di Carnevale poteva accadere che i boia indossassero abiti carnevaleschi: la morte come spettacolo. (segue)

Marco Poli