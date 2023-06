Bologna com’era: la morte di Giuseppe Mengoni

L’inaugurazione della galleria Vittorio Emanuele II era fissata per il 31 dicembre 1877 ma Giuseppe Mengoni (foto) volle compiere un ulteriore sopralluogo per controllare ogni particolare del lavoro eseguito: si recò sull’impalcatura più alta e da lì cadde trovando la morte. Al funerale partecipò una folla commossa di 4.000 persone. Fu sepolto nel cimitero monumentale di Milano. Aveva 38 anni e i suoi progetti gli avevano dato fama anche in Europa. Oggi la tragica morte dell’architetto Mengoni farebbe felici le emittenti televisive e i giornali: gli "opinionisti" andrebbero a nozze dibattendo per mesi sul tema: fu uno sfortunato incidente o fu suicidio? E se fu suicidio quali le cause? Sappiamo che Mengoni incontrò difficoltà e delusioni sia a Bologna (entrò in conflitto con Coriolano Monti, l’ingegnere capo del Comune), sia a Milano. (segue)

Marco Poli