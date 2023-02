Bologna com’era: la nascita della Galleria Cavour

Oltre alle Gallerie del Toro e Acquaderni, fu realizzato da Giulio Cesare Arata un passaggio coperto tra via de’ Musei e le vie Marchesana e de’ Toschi. Nel 1954, dopo la distruzione dell’Hotel Brun, prese corpo la Galleria del Toro dove esistono alcuni negozi ma che non emana fascino architettonico o decorativo. La vera Galleria elegante fu realizzata a partire dagli anni ’50a su progetto di Luigi Vignali e di Giorgio Pizzighini: è la Galleria Cavour (foto), così denominata nel 1962, costruita per tranches successive. Negozi di grande prestigio, uffici e abitazioni, uniti ad una attenta amministrazione di questi spazi, rendono la Galleria Cavour assai frequentata. Rispetto alle Gallerie di cui si è scritto, quest’ultima è diventata un simbolo della modernità.

Marco Poli