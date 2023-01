Bologna com’era: la nuova Officina del gas

Nella sua Cronaca di Bologna Enrico Bottrigari scrisse che nel mese di marzo 1846 "l’illuminazione a gas della parte centrale della città, da tanto tempo desiderata, è stata finalmente aggiudicata alla Società francese dei banchieri inglesi Goldsmitt e Grafton che per prima presentò il progetto al Municipio. Si spera che fra non molto vedremo incominciare i lavori". Dopo un solo mese scrisse: "A mano sinistra, appena fuori porta S. Donato nella via di circonvallazione (foto), si è cominciata la fabbrica che deve servire di Gazometro per la nuova illuminazione. Essendo cosa nuova per noi che, soggetti al paterno regime di Roma, siamo indietro un secolo dagli altri popoli civili d’Europa, molti prendono piacere d’andare a visitare quel lavoro". (segue)

Marco Poli