Bologna com’era: la plastica e il caso delle ‘borsine’ della spesa

I lettori di questa rubrica spero vorranno consentirmi un’incursione nella mia storia personale di amministratore del Comune di Bologna dal 1980 al 1995. A una certa età si riscopre il proprio passato e si ha piacere di mettere in comune con altri la propria memoria, soprattutto quando è memoria della città. Negli anni ’80 del 1900 fecero notizia alcuni sindaci di piccoli Comuni che firmarono ordinanze per vietare la plastica: a farne le spese furono le ‘borsine’ della spesa normalmente utilizzate dai commercianti e dai supermercati. La giunta comunale della quale facevo parte come assessore all’Ambiente e all’Energia, e il sottoscritto non condivisero questa scelta che ebbe come unica conseguenza un po’ di pubblicità per quei sindaci: tuttavia il problema della colpevole dispersione nell’ambiente della plastica andava affrontato.

Marco Poli