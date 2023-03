Bologna com’era: la predica contro il gioco delle carte

Il frate osservante Bernardino da Siena usava portare con se una sacca contenente i suoi discorsi più frequenti che riguardavano la devozione verso Gesù, la carità a poveri e sofferenti, l’usura, il matrimonio, il gioco d’azzardo. Giunto a Bologna, come riferisce nella "Historia di Bologna" (foto) Cherubino Ghirardacci, la prima cosa che fece fu quella di recarsi nei conventi francescani in quanto riteneva che si fossero allontanati dalla "antica disciplina e osservanza". Fu poi ricevuto dal Vescovo di Bologna Nicola Albergati al quale chiese di poter predicare in piazza. Il Vescovo acconsentì. Avendo saputo che la città "si trovava immersa nel vizio del gioco delle carte", Bernardino da Siena decise di tenere la sua predica su questo tema colpevole di "danni all’anima e offesa verso Iddio": il gioco delle carte induce a molti peccati. (segue)

Marco Poli