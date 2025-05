Bologna com’era: la prima piscina della città costruita in via Milazzo

Fu chiamata ’vasca natatoria’ (foto) quella inaugurata il 30 giugno 1910 in via Milazzo, 26 dal Sindaco Giuseppe Tanari. Fu la prima piscina di Bologna, larga m. 24 e lunga m. 44. Il fondo inclinato determinava una profondità minima di 1,10 m. e massima di m. 3. Le ragioni che portarono a trasformare un lavatoio pubblico in piscina sono da ricercare nel desiderio, soprattutto dei giovani, di bagnarsi nelle acque disponibili a Bologna, come quelle del canale Reno all’ingresso di Bologna dopo la Grada dove si potevano vedere ragazzi seminudi o nudi immersi nelle non limpide acque del canale. Fare il bagno alla Grada era cosa poco igienica, ma anche scandalosa. Questa piscina rimase attiva (e l’unica) fin quando alla fine degli anni Venti non furono realizzate le due piscine accanto allo Stadio. Al suo posto furono costruite civili abitazioni. (segue)

Marco Poli