Bologna com’era: la riapparizione della ’Sacra benda’ di S. Stefano

Nei giorni successivi al furto della Sacra Benda la gente non parlava che di questo: chi sosteneva di aver visto il ladro e di poterlo descrivere, chi si diceva convinto che fosse stato un furto "su commissione". Qualche anziano ricordò come in passato un giovane avesse tentato di rubare una corona d’argento che stava sul capo della Madonna, ma appena la toccò perdette la vista e l’intelletto. Le preghiere dei fedeli in Santo Stefano, continuate in attesa di una miracolosa ricomparsa della preziosa reliquia, ebbero il risultato sperato: dopo un mese dal furto, la ’Sacra Benda’ riapparve proprio dove era stata rubata (foto). Appena si sparse la notizia, vi fu un’esplosione di gioia, una sorta di grande festa in ogni parte della città: per un giorno le botteghe rimasero chiuse, mentre le autorità religiose e civili organizzarono una processione. (segue)

Marco Poli