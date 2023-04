Bologna com’era: la rinascita dopo la partenza degli austriaci

Non appena gli austriaci lasciarono Bologna (12 giugno 1859) e il cardinal legato lasciò l’incarico al nuovo sindaco, il marchese Luigi Pizzardi, la nuova giunta comunale non tardò a sostituire i vecchi dirigenti con nuovi personaggi scelti per la loro capacità e per il loro indirizzo monarchico. Certamente il più importante dirigente fu l’architetto Coriolano Monti (foto) che si impegnò per dare un nuovo volto alla città, un assetto urbano che la avvicinasse alle grandi città europee. I primi cantieri aperti riguardarono la viabilità, l’apertura di piazze e l’edilizia popolare. La prima coraggiosa operazione fu l’allargamento dell’asse Farini-Carbonesi individuando in questo progetto l’obiettivo di creare una complanare al fine di assorbire una parte del traffico di carri merci che intasava l’asse Ugo-Bassi Rizzoli, una via strettissima (allargata 50 anni dopo!). (segue)

Marco Poli