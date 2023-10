Bologna com’era: la rivolta degli imbianchini contro i pittori

Le disposizioni del cardinale Gabriele Paleotti circa l’utilizzo del colore rosso per le chiese portarono al sacrificio del bianco. Ciò determinò una sorta di rivolta degli imbianchini (foto) i quali tentarono di inserirsi nei vari lavori asserendo di saper usare anche altri colori oltre al bianco. La loro disponibilità suscitò la reazione dei pittori che ritenevano di essere gli unici detentori dei lavori ’colorati’. Gli imbianchini ebbero la peggio e si dovettero accontentare dei lavori domestici e occasionali. Nella seconda metà del Settecento l’intellettuale bolognese Gian Ludovico Bianconi lamentava che le facciate non fossero più affrescate bensì imbiancate da squadre di imbianchini che ogni anno come uccelli migratori giungono dai laghi della Lombardia e con "orridi pennelli e un secchio di calce bianca…vanno barbaramente imbrodolando i più begli edifici" della città.

Marco Poli