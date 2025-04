Bologna com’era: la ’Sacra Benda’, la reliquia della chiesa di S. Stefano

Il culto delle reliquie era assai diffuso fra i fedeli: ogni chiesa ne possedeva e quando giungevano in città nuove reliquie erano accolte con processioni. Una delle reliquie più venerate era la ’Sacra Benda’ conservata nella chiesa di S. Stefano (foto). La tradizione assegnò a San Petronio il trasporto della reliquia dalla Terra Santa. Ma cos’era la ’Sacra Benda’? Era una striscia di tessuto che indossava la Madonna per tenere fermi i capelli ed era proprio quella che indossava mentre suo figlio saliva il Calvario e lei, nell’asciugargli il sudore, la intrise col sangue e col sudore di Cristo. È facile, quindi, immaginare lo sgomento del popolo bolognese quando, nel 1613, si sparse la notizia del furto della amata reliquia: questo atto sacrilego fece grande clamore in città e suscitò l’indignazione tra i fedeli che pregarono e organizzarono processioni. (segue)

Marco Poli