Bologna com’era: la ’sala verde’, prima sede dei matrimoni civili

Il numero dei matrimoni celebrati a Bologna con rito civile è stato di modeste dimensioni fino all’entrata in vigore della legge sul divorzio, confermata dal referendum del maggio 1974: da allora, anno dopo anno, è cresciuto il numero dei riti civili che, però, fino alla fine del secolo scorso, è sempre stato inferiore a quello dei matrimoni con rito religioso. In seguito la tendenza si è invertita con l’aumento costante dei matrimoni civili: nel 2022 a fronte di 803 matrimoni civili vi furono 212 riti religiosi, cioè il 21%. Nel 1902 il Comune decise di allestire una sala destinata alla celebrazione dei matrimoni civili: fu chiamata "Sala Verde" e si affacciava sul secondo cortile ma vi si accedeva dalla loggia che unisce i due cortili (foto) e nella quale venivano esposti in bacheche gli atti inerenti i matrimoni. Il Comune affidò la decorazione della sala… (segue)

Marco Poli