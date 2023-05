Bologna com’era: la Santa e il suo convento

Le ultime quattro clarisse del convento di S. Caterina da Bologna (1413-1463) di via Tagliapietre hanno abbandonato lo storico convento, il più grande di Bologna: da quando (1456) giunse la Santa assieme alle consorelle, il convento si ampliò in misura notevole fino ad assomigliare ad un rettangolo di 20.000 mq. con tre chiostri (foto). D’altra parte l’arrivo della Santa e delle sue compagne, accolte dal Vescovo e dalle massime autorità, e la diffusa fama di santità di Caterina, determinarono l’aumento del numero di donne che vollero diventare clarisse: alla fine del Cinquecento le suore di clausura clarisse furono quasi 300. Il convento fu soppresso nel 1810, ma nel 1820 le clarisse rientrarono in una parte del convento, la stessa dove risiedevano le ultime 4. Gran parte dello spazio è ora sede del Comando Militare Esercito E-R.

Marco Poli