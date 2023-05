Bologna com’era: la Santa Nera e la Confraternita a Roma

Una testimonianza del culto dei bolognesi per la Santa Nera la troviamo a Roma in via del Mascherone, una piccola strada a sinistra di Palazzo Farnese. Lì sorge la chiesa della Confraternita bolognese intitolata a S. Giovanni Evangelista e S. Petronio (foto). Fu il papa bolognese Gregorio XIII che nel 1576 costituì la Confraternita dei bolognesi a Roma, circa un migliaio di persone. La chiesa vantava una pala d’altare del confratello pittore bolognese Domenico Zampieri, detto il Domenichino, ma soprattutto vi sono altri due richiami alla fede dei bolognesi: un dipinto di Marcantonio Franceschini che ritrae S. Caterina da Bologna e uno con la Madonna di S. Luca. Un’ultima curiosità: Baldassarre Azzoguidi, colui che introdusse l’arte tipografica a Bologna, nei primi 10 anni di attività pubblicò oltre 20 libri fra i quali Le sette armi spirituali, opera di S. Caterina da Bologna.

Marco Poli