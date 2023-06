Bologna com’era: la scomunica per le monacazioni forzate

Nella seconda metà del Cinquecento su 72.000 abitanti, 2.200 erano monache, distribuite in 29 conventi: Bologna era la seconda città dello Stato Pontificio e ciò può spiegare l’aumento del numero dei conventi e delle monache che continuò fino all’arrivo di Napoleone nel 1796. Non va poi dimenticato che il Concilio di Trento (1545-1563) si era occupato del tema delle monacazioni forzate deliberando la scomunica per coloro che avessero indotto a ciò. Una delle cause di aumento delle "vocazioni" va ricercato nell’azione condotta da alcuni religiosi per "convertire" donne di "malaffare" (prostitute) ospitate poi in nuovi conventi (foto). Dopo la peste del 1630 i conventi femminili erano 33 più 11 destinati alle terziarie. Pertanto, a differenza di quanto si può credere, a Bologna c’erano più monache e terziarie che frati, e più conventi femminili rispetto a quelli maschili.

Marco Poli