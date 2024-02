Bologna com’era: la scoperta delle necropoli e il Carnevale degli Etruschi

La scoperta, a partire dal 1869, di necropoli etrusche (circa 2000 tombe) da parte di Antonio Zannoni suscitò in città grande interesse e molta curiosità sulla storia di questo popolo e dell’antica Felsina. Alla Società del Dottor Balanzone che aveva l’incarico di organizzare le feste di Carnevale venne l’idea di dedicare il Carnevale del 1874 proprio agli Etruschi. Per dimostrare che la cosa era seria e non affidata solo alla fantasia, ad alcuni membri della Società fu chiesto di studiare la civiltà etrusca (compreso l’abbigliamento!). Furono ingaggiate 300 persone, donne, uomini e bambini, e vestite con abiti rigorosamente… etruschi. Il 15 febbraio, giornata gelida, vi fu l’ingresso degli Etruschi a Bologna, con Re, Regina, sacerdoti, musicisti e guerrieri (foto): entrarono da porta S. Stefano per recarsi alla Montagnola dove era previsto un grande spettacolo.

Marco Poli