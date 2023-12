Bologna com’era: la scuola nel parco contro la tubercolosi

Il 22 luglio del 1917 il Sindaco Francesco Zanardi inaugurò le "Scuole Fortuzzi" all’interno del parco dei Giardini Margherita (foto). Non era una delle tante scuole esistenti a Bologna a partire dagli ultimi due decenni dell’Ottocento, bensì una scuola elementare destinata a bambini gracili e a rischio di tubercolosi e, più in generale, con funzione di prevenzione verso possibili malattie. Dunque, igiene, salute e istruzione: tutti obiettivi presenti nel programma del primo sindaco socialista riformista. Inizialmente la scuola era formata da tre padiglioni ognuno dei quali ospitava una classe di alunni. Nei primi anni la direzione fu affidata alla maestra Argia Mingarelli e, per attuare il percorso pedagogico, la scuola fu attrezzata con tappeti per far stare i bambini sul prato, banchi pieghevoli e indumenti per riparare i piccoli in caso di pioggia. (segue)

Marco Poli