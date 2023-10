Bologna com’era: la Società del Balanzone

Il teatro Contavalli, dopo la morte di Clelia Contavalli avvenuta nel 1859, fu acquistato da Filippo Rodolfo Neri, suo parente. Il nuovo proprietario volle dare alla programmazione l’indirizzo lirico-musicale non temendo la concorrenza del teatro Comunale. Ciò non impedì la presenza di acrobati, prestigiatori e maghi, nonché di serate di beneficenza. A seguito della morte di Neri, il teatro, dopo anni difficili, passò a Leonida Gioannetti che ebbe il merito di tenerlo vivo e attivo. La svolta, anche per l’impegno di Alfredo Testoni (foto) che formò una compagnia attirando bravi attori come Argia Magazzari, Augusto Galli e Carlo Musi, avvenne quando il teatro passò sotto il patronato della Società del Balanzone. Fino al 1892 Testoni si prodigò scrivendo nuovi testi e mettendo in scena quelli più famosi con grande successo. (segue)

Marco Poli