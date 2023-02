Bologna com’era: la statua rimossa di Cesare Augusto

Negli anni Trenta, fra le tante ipotesi contenute nel progetto di piano regolatore, c’era la previsione di una piazza all’inizio di via Marconi (allora via Roma). La piazza doveva chiamarsi piazza Augusto e perciò Mussolini pensò ad una statua da collocarvi: quale se non una copia della famosa statua di Augusto di Prima Porta conservata nei Musei Vaticani e recuperata negli scavi del 1863 che portarono alla luce la villa di Livia Drusilla, moglie di Cesare Augusto, all’interno del Parco di Prima Porta. Nel 1935 giunse a Bologna la copia in bronzo della famosa statua e provvisoriamente fu collocata nel cortile d’onore del Palazzo Comunale (foto) dove è rimasta fino all’aprile 1945. In seguito fu rimossa: ora dovrebbe trovarsi in un magazzino.

Marco Poli