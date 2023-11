Bologna com’era: la storia degli amanti infelici

Giulio Cesare Croce scrisse un testo (foto) in versi che ebbe molto successo e fu più volte ristampato. La vicenda riguardava un delitto, con relativo castigo (la condanna a morte), che vide protagonista una coppia di infelici amanti, Ippolita Passarotti e Ludovico Lantinelli. Essi presero atto che il loro rapporto era contrastato dal padre di lei che si era opposto al matrimonio. Per poter superare l’ostacolo alle agognate nozze i due decisero che l’unica soluzione fosse quella di uccidere l’uomo avvelenandolo. Gli amanti assassini furono scoperti, confessarono e nel 1587 furono condannati alla decapitazione che fu eseguita in piazza Maggiore. Croce, con parole condite da umana compassione, ma anche da rigoroso senso della giustizia, li descrive entrambi vestiti di cotone nero (segno di pentimento) che si promettevano, sul patibolo, amore da vivere in un’altra vita.

Marco Poli