Bologna com’era: la storia del primo docente cieco

Nacque con una grave deficienza visiva che solo in parte fu sanata da un intervento che gli permise di vedere ombre. La cecità totale si manifestò quando Augusto Romagnoli aveva circa 30 anni. Era nato a Bologna nel 1879 e all’età di 5 anni entrò nell’Istituto dei ciechi Francesco Cavazza" di via Castiglione. Qui proseguì gli studi fino ad iscriversi all’Università di Bologna e laurearsi. Nemmeno trentenne ebbe una cattedra per insegnare filosofia in vari licei: fu il primo docente cieco. In seguito il Ministero gli affidò l’incarico di ispezionare gli istituti per ciechi in Italia. Ma il suo apporto più significativo fu quello di far studiare nella stessa classe studenti non vedenti con gli altri, teorizzando e attuando un processo di integrazione (foto). Nel 1951 il Comune gli intitolò una via nel Quartiere Murri dove furono costruiti due immobili destinati a non vedenti.

Marco Poli