Bologna com’era: la storia di Amedeo Parmeggiani

Fra i tanti bolognesi che hanno meritato l’intitolazione di una via della città vi è Amedeo Parmeggiani, nato a Bologna nel 1918 (foto). Intraprese la carriera militare conseguendo il brevetto di pilota. Partecipò alla seconda guerra mondiale, ma nel 1943 si schierò con le truppe italiane contro i tedeschi partecipando alla Liberazione. Finita la guerra prestò servizio a Pisa nell’Aeronautica Militare. Mentre l’Italia stava raggiungendo livelli di benessere sociale fino ad allora sconosciuti e l’economia "volava" come la famosa canzone di Modugno, anche il mondo cambiava e il colonialismo si ritirava soprattutto in Africa: il 30 giugno 1960 il Congo aveva proclamato l’indipendenza dal dominio coloniale belga; ma un attimo dopo rivolte e rivoluzioni insanguinarono il Congo come lo scontro fra i seguaci del presidente Kasa Vubu e quelli del primo ministro Lumumba. (segue)

Marco Poli