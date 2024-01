Bologna com’era: la strana diffusione delle Croci in città

Abbiamo narrato nei giorni scorsi il ’miracolo’ avvenuto nel 1516 che impressionò la città: un soldato, che aveva orinato su un muro del Voltone del Podestà dove era dipinta una immagine mariana, era rimasto paralizzato e solo dopo aver chiesto perdono alla Madonna aveva ripreso a muoversi. Negli anni successivi la presenza sui muri di immagini sacre aveva assunto una frequenza tale da preoccupare la Curia bolognese. In particolare Croci disegnate o dipinte (foto) erano apparse su molte case. Non fu difficile scoprire le ragioni di questa improvvisa fioritura di Croci ben poco attinenti alla devozione e alla fede. Era accaduto che alcuni proprietari di immobili, stanchi di veder utilizzati i muri delle loro case come latrina, prendendo spunto dal "miracolo" del Voltone pensarono di far disegnare una Croce o altra sacra immagine sull’esterno della casa. (segue)

Marco Poli