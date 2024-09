Bologna com’era: la torre nascosta di via Cesare Battisti

Qualche mese fa ho segnalato la presenza di una torre in via Ugo Bassi 15, riconoscibile solo dalla sagoma essendo stata inglobata nel moderno fabbricato: è la torre dei Malvicini. A poche decine di metri in linea d’aria, in via Cesare Battisti 11, sorgeva un’altra torre chiamata Torre Gessi. E’ ricomparsa in occasione del restauro dell’immobile nel quale era racchiusa: ci si rese conto della sua identità quando apparve l’ingresso sostenuto da blocchi di selenite e sovrastato da un arco a tutto sesto (foto); alzando lo sguardo si vede una finestra. La torre fu fatta costruire da una facoltosa famiglia, i Gessi, proprietari terrieri, feudatari dal tempo di Matilde di Canossa, ghibellini. La famiglia Gessi poteva vantare un membro crociato e numerosi docenti universitari. Le vicende politiche fra fine ‘200 e inizio ‘300 misero in ombra definitivamente questa famiglia. (segue)

Marco Poli