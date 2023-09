Bologna com’era: la vita difficile sotto le bombe

La memoria di chi visse quei giorni non si cancellerà mai più. Oltre allo spettro della morte che veniva dal cielo, c’erano le notti fredde mitigate dal braciere, le carte annonarie che non riuscivano a sfamare le famiglie numerose, l’inflazione che correva al 50%. Cambiarono i ritmi di vita, mentre la cantina e i rifugi divennero una seconda casa: se la cantina diventa un deposito di provviste (scatolette, salumi, formaggi), i rifugi (foto) rappresentano la sicurezza e l’occasione per incontrare amici, parenti e vicini di casa. Si usciva solo quando era indispensabile perché era triste camminare fra le macerie, ma se la chiesa era vicina si sfidava il pericolo per andare a pregare davanti a un Crocifisso o a una Madonna. Si pregava per un parente al fronte o per un congiunto ferito, mentre alcune donne vestivano in nero per la morte di un figlio, un marito, un fratello. (segue)

Marco Poli