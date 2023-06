Bologna com’era: la vita tra miseria e delinquenza

Per tentare di far fronte alla misera condizione di gran parte della popolazione bolognese, nel 1815 i più abbienti si autotassarono per la bella somma di lire 7.000. Ma, come riferisce Tommaso de’ Buoi nella sua cronaca, "si è ritrovato il numero di concorrenti a questa distribuzione di denaro ascendere a circa 45.000 persone". Come ha scritto Angelo Varni nella presentazione all’edizione di questa cronaca, ottimamente curata da Silvia Benati, quella che emerge dal ’diario’ del marchese de’ Buoi "è una Bologna brulicante di miseria e di delinquenza, percossa da eventi nefasti, incapace di disegnare il proprio futuro se non in termini di cupa rassegnazione". Nato nel 1763, Tommaso de’ Buoi morì a 60 anni per "febbre infiammatoria" il 16 febbraio 1824 nella sua casa di via Oberdan 24 (foto, all’epoca, piazza San Martino) in una Bologna povera, arretrata e senza prospettive.

Marco Poli