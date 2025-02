Bologna com’era: l’acqua dei romani e il progetto di Zannoni

Il 5 giugno 1881 i bolognesi videro sgorgare dal centro della piazza Maggiore un alto zampillo di acqua, come fosse una fontana (foto): in realtà era la prova che l’acqua del Setta era stata portata a Bologna tramite il ripristinato acquedotto romano, recuperato dall’ing. Antonio Zannoni che, fra lo scetticismo di alcuni colleghi, era riuscito a compiere un’impresa grandiosa. Tuttavia a fronte di un’iniziativa di rilievo tecnico e impatto sociale, purtroppo l’azienda incaricata dei lavori aveva tradito il progetto di Zannoni provocando dispersioni d’acqua e di conseguenza riducendone la portata a 4.500 metri cubi ogni 24 ore, quantità del tutto insufficiente per soddisfare i bisogni dei cittadini. Furono rifatte alcune opere per evitare le dispersioni e la situazione migliorò ma non al punto di rispondere alle necessità idriche della città. (segue)

Marco Poli